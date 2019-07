Grande successo per la Festa dei Limoni a Massa Lubrense. L’evento, giunto alla 45esima edizione, è cominciato venerdì scorso e si concluderà quest’oggi. Tantissimi sono stati i curiosi attirati. Un’ottima occasione per degustare tantissime prelibatezze della cucina di Massa Lubrense: a farla da padrone, ovviamente, in questa tre giorni, è il limone ovale, meglio noto come “femminiello”. Questo è caratterizzato dalla classica polpa di colore giallo paglierino e da un succo ricco di sali minerali e soprattutto di vitamina C.

Ma non solo buon cibo. Diversi sono gli appuntamenti che si sono svolti e si svolgeranno anche quest’oggi nel centro cittadino del paese. Nella serata di ieri, dopo la immancabile degustazione, si è tenuta in piazza Vescovado la Notte della Musica popolare, con direzione artistica di Eugenio Bennato. Ritmi, canti e suoni del Sud con “Le Sette bocche – Mujura e i suoni del Sud”.

Stasera, invece, è previsto l’evento “Musica da ripostiglio”, alle ore 21, sempre in piazza Vescovado.