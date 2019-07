Massa Lubrense, Giovanna Staiano possibile candidata sindaca?

Massa Lubrense nel 2020 andrà al voto per le amministrative, ed iniziano a farsi alcune ipotesi sui possibili candidati per alle elezioni, specie nella maggioranza. Positanonews ha sentito in esclusiva Giovanna Staiano, vice sindaco nella giunta di Lorenzo Balduccelli che nell’ultima tornata elettorale ha ottenuto 1836 preferenze, risultando forse il candidato consigliere più votato in Penisola Sorrentina.

“Farò quello che decide Balducelli, – ci ha detto la Staiano – se Balduccelli decide che devo candidarmi sindaco lo farò, altrimenti se deciderà di candidarsi nuovamente, avrà tutto il mio sostegno.” Giovanna Staiano è in pole per una candidatura a sindaco, non solo per il forte consenso ottenuto nelle comunali del 2015, ma anche per la sua storia politica, essendo anche figlia dell’ex sindaco Tommaso Staiano. Intanto il gruppo “Patto con la Città” terrà una riunione politica lunedì.