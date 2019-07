Massa Lubrense. Giovanna Staiano interviene su quanto riportato sulla possibile staffetta con Balduccelli candidato sindaco . Riceviamo e pubblichiamo

“Su quanto pubblicato ultimamente su positano news si rende necessario un chiarimento.In primo luogo non immaginavo che battute spontanee fatte nel mentre si attendeva in fila al tour del gusto in occasione della “Limoni in festa”si trasformassero addirittura in una “intervista esclusiva”. In ogni caso, anche tali battute, devo dire che non sono state perfettamente colte e interpretate. Per chi mi conosce e conosce la mia personalità ben sa’ che le decisioni che riguardano la mia vita e in particolare il mio futuro politico le assumo serenamente e autonomamente, guardando sempre ed esclusivamente all’interesse del mio paese, non permettendo che altri decidano per me; non ho mai riferito di una riunione politica come riporta la presunta intervista, piuttosto è stato il cronista a dirmi di sapere di un incontro di maggioranza. Ciò detto e chiarito, se si vuole, mi rendo sicuramente disponibile a rendere una intervista sul mio operato politico e sulle progettazioni sulle quali sono impegnata quotidianamente, che ritengo essere le cose che realmente interessano ai cittadini massesi”

Nota della redazione: Volevamo solo specificare che non abbiamo fatto nessuna intervista particolare, alla vigilia della riunione politica di cui sapevamo abbiamo chiesto alla vice sindaco, che ricordiamo è la più votata di sempre come singole preferenze, se sarebbe stata candidata sindaco e ci ha riferito che avrebbe seguito le scelte di Balduccelli, attualmente sindaco in carica. Se abbiamo capito male o se è stata interpretata male da altri ci dispiace. Sicuramente appena sarà possibile chiederemo una intervista completa al vice sindaco che viene indicata da più parti, di cui noi siamo solo ambasciatori, come possibile candidato sindaco in alternativa a Balduccelli. A entrambi e a tutti i competitor per le prossime elezioni facciamo gli auguri.