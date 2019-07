Massa Lubrense. Folgore Massa: Il libero Luigi Denza per il quinto anno in biancoverde

Ha una maglia di colore diverso per tuffarsi o volare su ogni pallone vagante. Pedina fondamentale nello scacchiere tattico del coach Esposito, per il quinto anno di fila sarà Luigi Denza il libero della ShedirPharma Folgore Massa.

Tra te e la Folgore un legame indissolubile. Quinto anno in biancoverde, per portare i colori della tua terra in giro per l’Italia. Quali sono le tue prime emozioni?



“È un onore indossare per un altro anno ancora questa maglia. Ringrazio la società per la fiducia dimostrata, e non vedo l’ora di iniziare questo nuovo campionato per provare a fare qualcosa di importante”

Tanti tuffi e miracolosi salvataggi partita dopo partita. Quanto lavoro c’è alle spalle?

“C’è tantissimo lavoro dietro, a partire da ogni allenamento affrontato con la stessa grinta, restando sempre concentrato fino all’ultimo secondo”

Sotto quale aspetto sei cresciuto maggiormente, e dove ritieni di poter ancora migliorare?

“Sono cresciuto tanto in ricezione grazie al lavoro svolto con il mister Esposito che tiene tantissimo a questo fondamentale. Posso ancora migliorare in difesa, con la voglia e lo spirito giusto”

Un fastidioso infortunio ti ha tenuto fuori nell’ultima parte della scorsa stagione. Quanta voglia c’è di rimettere piede in palestra, e quali le tue aspettative in vista della prossima stagione che si preannuncia molto entusiasmante?

“Si, sono stato fermo a fine stagione, ed è stato molto difficile soprattutto non poter aiutare i miei compagni di squadra per conseguire il nostro obiettivo finale. Adesso la voglia di riscattarmi è tanta, e non vedo l’ora di cominciare”.