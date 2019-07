Massa Lubrense. Folgore Massa: la squadra è fatta!

“Sono molto felice di aver concluso il mercato in poco più di un mese. La serie A3 ha complicato molto le cose per le società di serie B che vogliono puntare in alto. Ma posso già dire che alla nostra corte arriveranno giocatori capaci di ben figurare anche nella categoria superiore. Questo discorso vale anche per molte riconferme. I primi acquisti più importanti sono appunto i giocatori riconfermati che hanno avuto non poche sirene a tentarli. La nuova Folgore sarà affamata di risultati: Sono convinto che regaleremo al nostro pubblico un grande volley quest’anno in un girone che molto probabilmente avrà diversi roster che stanno già facendo proclami di vittoria. Noi preferiamo aspettare il campo, consapevoli di aver recitato un ruolo importante in questo Volley mercato. Ogni anno di più, contattare giocatori, società e procuratori di tutta Italia mi dà consapevolezza di essere diventati una società prestigiosa a cui si riconosce serietà e spessore tecnico. Ora puntiamo a raccogliere anche i frutti di tanto lavoro”