Massa Lubrense. Folgore Massa: Coach Nicola Esposito confermato per il settimo anno di fila

La ShedirPharma Folgore Massa riparte dal coach Nicola Esposito, per il settimo anno consecutivo alla guida della prima squadra. Il tecnico biancoverde è stato l’artefice della promozione del sodalizio massese in Serie B, per poi stabilizzarsi anno dopo anno nelle zone nobile della classifica. La scorsa stagione ha visto la Folgore Massa chiudere al terzo posto al termine una stagione record con 59 punti, frutto di 20 vittorie su 26 gare. Queste le prime dichiarazioni del coach costiero:

“Sono molto felice ed orgoglioso di poter allenare la Folgore Massa anche per la prossima stagione, ringrazio la società e il direttore sportivo per la fiducia incondizionata nei miei confronti. Siamo reduci da un’ottima annata in cui è mancata purtroppo soltanto la ciliegina sulla torta, ovvero la qualificazione ai play-off. Ripartiremo proprio da lì, e vogliamo dare continuità lungo il percorso tracciato. Abbiamo allestito una rosa di primissimo ordine, con le stesse caratteristiche che ormai da anni ci contraddistinguono. L’obiettivo sarà quello di far emergere la forza del gruppo, esprimendo una buona pallavolo che faccia divertire i nostri tifosi. Per quanto riguarda la classifica, bisognerà capire in quale girone saremo inseriti e quali avversari affronteremo, ma sono sicuro che lotteremo per i piani alti”