Massa Lubrense conquista per la terza volta il riconoscimento Spighe Verdi per l’agricoltura sostenibile ed il paesaggio

Massa Lubrense riceve il riconoscimento Spighe Verdi per l’agricoltura sostenibile ed il paesaggio. E’ la terza volta che la cittadina della penisola sorrentina si aggiudica il premio, assegnato ogni dalla Fee (Foundation for Environmental Education), la Fondazione internazionale per lo sviluppo ambientale sostenibile che con il programma Spighe Verdi si rivolge ai comuni che intendono valorizzare e investire sul proprio patrimonio rurale, migliorando le buone pratiche ambientali. Fondamentale è il ruolo che l’agricoltura ricopre nella difesa del paesaggio, nella tutela della biodiversità e nella produzione di alimenti di qualità. Non è semplice per un Comune ottenere la certificazione ed il marchio Spiga Verde, è necessario seguire un protocollo molto rigido che prevede la rispondenza ad elevati criteri di sostenibilità ambientale. E Massa Lubrense ce l’ha fatta, ottenendo per la terza volta il riconoscimento che ne decreta la bellezza del territorio e che si unisce all’ottenimento, per bene 12 anni, della Bandiera Blu certificante l’eccellenza del mare e conferita sempre dalla Fee. Il sindaco Lorenzo Balducelli ed il vicesindaco con delega al Turismo Giovanna Staiano si dichiarano molto soddisfatti poiché il riconoscimento delle Spighe Verdi e della Bandiera Blu portano in alto il nome di Massa Lubrense come comune rispettoso dell’ambiente, dell’agricoltura, della biodiversità ed attento alla sostenibilità ambientale.