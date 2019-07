Maradona ringrazia Napoli per l\'inconfondibile accoglienza: 35 anni dal suo acquisto nella squadra azzurra

Maradona attraverso i suoi social ringrazia Napoli per la calorosa accoglienza rivolta agli atleti argentini durante il loro ingresso al San Paolo. Nonostante la musica alta, tutti i presenti, indistintamente tra curva e tribune, hanno unito le voci dando vita ad un grintoso coro, “Diego, Diego”!!!

“Voglio ringraziare con tutto il cuore i napoletani per l’accoglienza riservata ieri alla delegazione del mio Paese al San Paolo nella cerimonia di apertura della Napoli 2019 Summer Universiadi e voglio ringraziare anche le ragazze e i ragazzi argentini che hanno mostrato la mia maglia durante la sfilata. É un gesto che mi tocca l’anima e un modo per essere lì con tutti voi. Sono certo che vi faranno sentire come a casa, non ho dubbi. Vamos Argentina e Forza Napoli sempre”.

Inoltre, proprio come ha ricordato Fulvio Palmieri durante la trasmissione Tifo Azzurro su Tele A, sono trascorsi ben 35 anni da quando l’SSC Napoli ha acquistato Maradona come giocatore ufficiale della squadra, per la modica somma di 13 miliardi e mezzo di lire! Il 30 giugno 1984 alle ore 23.00 la città di Napoli impazzí, perché Maradona indossava finalmente la maglia azzurra. Dopo pochi giorni, il 5 luglio 1984, Diego Armando Maradona fu presentato allo stadio, gremito di gente, ben 70mila spettatori! Ed oggi, la storia si ripete: Universiadi Napoli 2019, la maglia col numero 10 è la padrona di casa.