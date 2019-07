Mann a Napoli grande successo per la mostra “Canova e l’antico”, straordinario l’ex campione Oliva come attore per le Universiadi VIDEO di Positanonews TV, il primo giornale online della Costiera amalfitane e Penisola sorrentina, con sede ad Amalfi, Positano, Ravello, Piano di Sorrento e Napoli , non poteva mancare con Sara e Lucio, da Salerno a Napoli, Campania e dintorni dove c’è un grande evento Positanonews c’è

. L’ex olimpionico di pugilato Patrizio Oliva «dedica» uno spettacolo alle universiati ieri nella sala del Toro Farnese del Mann c’è stato lo spettacolo «Patrizio vs Oliva» scritto dal campione e da suo nipote Fabio Rocco Oliva. In scena Patrizio e Rossella Pugliese, regia di Alfonso Postiglion Sono stati circa 300 mila i visitatori che si sono recati in tre mesi al Mann di Napoli per assistere alla mostra “Canova e l’antico”.

Intanto è un vero e proprio record il Museo Archeologico Nazionale di Napoli per un allestimento di soli tre mesi. Si sono contati circa 10 mila ingressi al giorno: si trattava di turisti, di napoletani e di campani in generale che si sono recati al museo per ammirare alcune delle sculture più suggestive del Canova come ad esempio le Tre Grazie, giunte direttamente dal’Ermitage di San Pietroburgo.

La mostra su Canova ha portato le statistiche del Mann a Salire: si conferma un trend in crescita ingressi di più del 40% rispetto allo stesso periodo del 2018.

«Mentre salutiamo i capolavori di Canova – ha detto il direttore del Museo Paolo Giulierini – tracciando l’entusiasmante bilancio di una mostra che resterà nella storia recente della città, annunciamo come in un simbolico passaggio di consegne, la prossima esposizione dedicata al Neoclassicismo: nel novembre del 2020, in virtù dei recenti accordi con il Museo Thorvaldsen di Copenaghen, il Mann ospiterà una importante mostra dedicata all’artista danese che visse e lavorò a Roma, dopo un breve passaggio per Napoli, ispirato dalle antichità classiche e da Canova».

Intanto per l’estate il museo garantisce aperture ogni domenica di agosto e ospiterà le mostre “Paideia”, appena inaugurata nella Sala dei Tirannicidi, con 25 reperti dedicati al culto dello sport nel mondo greco. Domani, Mercoledì 3 luglio, sarà poi la volta dell’esposizione sugli “Assiri all’ombra del Vesuvio”. La data più attesa è giovedì 11 luglio, con la riapertura della sezione sulla Magna Grecia. Contemporaneamente al museo dovrebbe inaugurarsi la prima buvette per i visitatori.

Qui in questo articolo alcuni video di Positanonews TV , sul nostro canale you tube altre interviste e servizi