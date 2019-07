Una domenica all’insegna dell’instabilità è quella che si prevede in tutto il Sud Italia. Le piogge e i temporali saranno alternati da schiarite. Per adesso, però, quello che si constata in Campania sono sicuramente piogge e mareggiate: in Costiera Amalfitana e in Penisola Sorrentina la situazione non è allarmante, per adesso, ma il mare ha cominciato ad agitarsi in maniera prepotente. b

La perturbazione, ricordiamo, è di origine atlantica e ha portato via l’anticiclone africano: oggi sarà la giornata con più perturbazioni. Ad essere colpito dal maltempo sarà soprattutto il centro nord mentre, mentre il sud resterà parzialmente protetto dall’alta pressione. In Campania avremo locali temporali e nubifragi anche intensi accompagnati in alluci casi da forti raffiche di vento e grandinate.

Foto Pietro Ercolino.

Video lucio esposito