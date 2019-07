Maiori, Via Nuova Chiunzi terra di nessuno. Investito pedone. Un incidente che poteva essere una tragedia nei pressi del Cinema Fiamma. Il 118 è intervenuto velocemente per l’ospedale Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello. Per fortuna nulla di grave, ma la strada per Tramonti rimane una delle più pericolose e incontrollate della Costiera Amalfitana