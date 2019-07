Maiori. Regaliamoci un sorriso. Tutti insieme verso il Giffoni film Festival! Un sogno realizzato per i bambini della primaria Santa Maria e San Domenico

La sera del 24 giugno è iniziato un sogno per i bambini di prima e di quinta della scuola primaria Santa Maria e San Domenico di Maiori.

Il loro cortometraggio dal titolo “UN SORRISO” nato dalla collaborazione di SCHOOL MOVIE CINEDU (rassegna cinematografica per istituti scolastici) con la suddetta scuola vince il “premio web”.

Questa vittoria gli permette di accedere alla fase finale del concorso al Giffoni Film Festival.

A questo punto dobbiamo entrare in scesa tutti noi abitanti della Costiera e non, per mantenere vivo il sogno di questi bambini.

In questo momento stiamo concorrendo con tre realtà: Salerno, Eboli e Sapri, numericamente superiori alla nostra. Pertanto il vostro aiuto diventa indispensabile per arrivare primi.

Insieme ce la faremo e sarà la vittoria anche di “tutti voi”.

Lasciate un like al video di youtube.