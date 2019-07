Maiori. I piccoli attori del cortometraggio “Un Sorriso” ringraziano

Mercoledì 10 luglio alle ore 11.59, terminava la corsa verso il “ Giffoni Film Festival “ delle classi prima e quinta della Scuola Santa Maria e San Domenico di Maiori.

Con 2136 like sono arrivati terzi al concorso, preceduti da Fisciano e Salerno.

Nonostante ciò l’esito finale è da considerare, comunque, “un trionfo”, infatti il risultato dei like ha dimostrato che gli abitanti della “ Costiera e non “ hanno sostenuto in maniera ammirevole i bambini di Maiori. Questa è la “Nostra” vittoria !

A tal proposito le famiglie degli “ esordienti attori ” ringraziano tutti coloro che li hanno votati.

Meritano infine di essere ricordate due famose frasi sul sorriso:

“Un giorno senza sorriso è un giorno perso” Charlie Chaplin

“Non capiremo mai abbastanza quanto bene è capace di fare un sorriso” Madre Teresa di Calcutta