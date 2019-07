Maiori piange la scomparsa di Pasqualina Guida, vedova Ferrara. Con i figli gestiva il ristorante Capo d’Orso

Maiori. Dopo una vita dedicata alla famiglia e al lavoro ci ha lasciato Pasqualina Guida, vedova Ferrara. A darne il triste annuncio i figli Gino, Pierfranco, Pio Ferrara e gli adorati nipoti. Amata e benvoluta da tutti, conosciuta in paese anche per il ristorante Capo d’Orso che gestiva insieme ai figli. L’ultimo saluto a Pasqualina domani venerdì 26 luglio alle ore 17.30 nella Chiesa di San Francesco. La redazione si unisce al dolore della famiglia e formula le più sentite condoglianze per la grave perdita.