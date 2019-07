Maiori oggi all’hotel Reginna le comparse, domani le scene a Ravello di ‘Tenent” di Christopher Nolan ESCLUSIVA

Maiori oggi all’hotel Reginna le comparse, domani le scene a Ravello di ‘Tenent” di Christopher Nolan . Vengono dalla Costiera amalfitana alla Penisola sorrentina, da Amalfi, Positano, Ravello, Sorrento, le tante comparse per Christopher Nolan che da oggi comincia le riprese del colossal ‘Tenent’, le prime immagini in eslcusiva per Positanonews da Maiori

Tenet è il nuovo, attesissimo thriller spionistico di Christopher Nolan , una nuova mega-produzione targata Warner: del cast fanno parte anche Kenneth Branagh e Michael Caine. Il primo ha collaborato con il regista inglese in Dunkirk. Il sodalizio tra Nolan e Caine è invece iniziato nel 2005 con Batman Begins e si è sviluppato attraverso altri cinque lungometraggi.

I protagonisti di Tenet saranno John David Washington (BlacKkKlansman), Elizabeth Debicki(Widows) e Robert Pattinson (High Life). Le riprese del thriller si svolgeranno in sette diversi Paesi. Tenet uscirà nelle sale americane e prevedibilmente anche internazionali il 17 luglio 2020. Christopher Nolan ha ricevuto ben cinque candidature all’Oscar: due come produttore (Inception, Dunkirk), due come sceneggiatore (Memento, Inception) e una come regista (Dunkirk), ma non ha mai vinto la statuetta.