Maiori, elezioni 2020: Salvatore Della Pace candidato sindaco?

Manca circa un anno alle prossime elezioni comunali che vedranno protagonisti alcuni Comuni della Costiera Amalfitana. Non solo Positano, ma anche Maiori andrà al voto. Nelle ultime settimane sono iniziate a rimbalzare delle voci circa la presunta candidatura di Salvatore Della Pace. Come tutti ricorderanno, Della Pace è già stato sindaco di Maiori, dal 1992 al 1998.

Una sua possibile scesa in campo, a 24 anni circa dalla sua ultima apparizione politica in veste di primo cittadino avrebbe del clamoroso. Noi l’abbiamo incontrato e gli abbiamo fatto la domanda più ovvia che ci sia, in maniera chiara e diretta: “Per ora no comment, se qualcosa succederà sarete i primi a saperlo”, queste le sue parole. Insomma, non una chiusura netta…

Intanto nella cittadina costiera continuano le fibrillazioni alle soglie del voto.