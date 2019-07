Contrasto alla droga

Maiori, continuano i controlli per contrastare lo spaccio. Denunciati 10 giovani in spiaggia per possesso di sostante stupefacenti.

In spiaggia denunciati 10 ragazzi e ragazze trovati in possesso di hashish e marijuana. A Tramonti ritiro della patente di un giovane trovato in stato d'ebrezza da stupefacenti insieme ad altri quattro ragazzi che sono stati segnalati.