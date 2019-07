Maiori, cominciati i lavori di bonifica del costone roccioso in via Vena

Come annunciato dallo stesso Comune di Maiori, sono cominciati qualche giorno fa gli interventi di messa in sicurezza e bonifica del costone roccioso di via Vena, sotto l’egida del Genio Civile. L’intervento in questione arriva dopo quelli che hanno interessato via Lama e il torrente Reginna.

“E’ stato richiesto un ulteriore finanziamento di circa 3 milioni di euro per completare la bonifica dell’intero costone fino alla zona di S. Francesco -fanno sapere dal Comune – Questo importante intervento si aggiunge a una serie di progetti finalizzati alla tutela del nostro territorio, un patrimonio inestimabile da tutelare e preservare”.