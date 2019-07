Maiori, in arrivo una produzione hollywoodiana: di che film si tratta?

Maiori nelle prossime settimane si troverà nel bel mezzo di una produzione cinematografica hollywoodiana. La Warner Bros ha infatti chiesto di utilizzare gli spazi del campo sportivo “San Martino”, come base logistica per la troupe, con possibilità che vengano alloggiate anche le attrezzature per le riprese. Nel Demanio la produzione potrà anche far atterrare elicotteri. L’installazione base logistica avverrà tra la fine di luglio e il 20 di agosto, quindi secondo indiscrezioni dovrebbe trattarsi di Tenet, il film diretto da Christopher Nolan con riprese che saranno effettuate in quel periodo a Ravello. Per il lungometraggio con protagonisti John David Washington, Aaron Taylor-Johnson e Kenneth Branagh, nei mesi scorsi sono stati effettuati dei provini per selezionare le comparse.