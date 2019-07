Maggiori controlli sui treni e nelle stazioni della tratta Napoli-Sorrento con il servizio di Security

Il problema della sicurezza sui treni e nelle stazioni dell’Eav sulla tratta Napoli-Sorrento è uno dei temi che maggiormente sta a cuore ai tanti pendolari che ogni giorno utilizzano il mezzo di trasporto e che avvertono la necessità di essere tutelati e di poter viaggiare senza paure. Ed ora potranno farlo grazie al servizio di security attivato nelle ultime settimane che prevede la presenza di guardie giurate e forze dell’ordine per la prevenzione ed il contrasto di episodi di microcriminalità come furti e borseggi, aggressioni ed atti vandalici. Riportiamo di seguito il comunicato diffuso dall’azienda con il report dell’attività svolta nel mese di luglio.

Nel corso del mese di luglio si sono intensificate le attività sia a bordo treno che nelle stazioni più a rischio per contrastare le varie condotte criminose che in questo periodo dell’anno fanno registrare una loro particolare recrudescenza. Durante le operazioni sono stati eseguiti numerosi fermi ed arresti, grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine che hanno sempre dato prova di una grande attenzione alle problematiche del trasposto nella misura in cui le stesse inevitabilmente hanno poi ricadute sul territorio. I principali fatti da segnalare: