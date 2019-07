Lutto per Peppino di Capri. \"Abbiamo dato a Giuliana le chiavi del Paradiso\"

Purtroppo questa mattina una brutta notizia al nostro risveglio: è venuta a mancare Giuliana, la moglie di Peppino di Capri. “Le abbiamo dato le chiavi del Paradiso”. Questo quanto dichiarato dall’artista per informare amici e conoscenti. I funerali si terranno domani nell’ex Cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri.

Ci uniamo al dolore del grande Peppino, il quale più volte ha scelto Positano per trascorrere piacevoli giornate in compagnia dei suoi cari. Nella foto il momento della premiazione Sinfonie D’autore con il Sindaco Michele De Lucia.