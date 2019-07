Luis Figo in vacanza tra Amalfi e Capri: dolce pausa da Pansa per il Pallone d’Oro

Luis Figo in vacanza tra Capri e Amalfi. Vacanze costiere per l’ex stella di Inter, Real Madrid e Barcellona. Il Pallone d’oro portoghese è sbarcato nel pomeriggio ad Amalfi, insieme alla sua famiglia. L’ex calciatore, ora dirigente sportivo ed opinionista, ha fatto shopping e poi si è concesso una pausa golosa alla pasticceria Pansa, prima di trasferirsi a Capri.

Figo si è formato calcisticamente nello Sporting Lisbona, prima di passare al Barcellona nel 1995. Con i blaugrana conquista due campionati spagnoli, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA. Figo nel 2000 entra a far parte del firmamento dei galacticos di Florentino Perez, approdando al Real Madrid: quell’anno conquista il Pallone d’oro e con i blancos mette in bacheca una UEFA Champions League e una coppa Intercontinentale. Dopo cinque anni passa all’Inter, dove vince quattro scudetti. Con il Portogallo è il secondo giocatore con più presenze in nazionale.