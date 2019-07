Luca Maresca, fumettista salernitano, ha disegnato il nuovo Spider-Man per la Marvel

I grandi successi della Marvel continuano ad attrarre intere generazioni con il fascino senza età dei supereroi. L’ultimo film, uscito da pochi giorni, è “Spider-Man: Far from home” ed è già record di incassi. Ed i produttori hanno così deciso di lanciare un nuovo piano editoriale che ha come protagonista proprio Spider-Man. A disegnare gran parte degli editoriali è Luca Maresca, un fumettista 36enne originario di Salerno. Luca è arrivato alla Marvel dopo una lunga esperienza con l’Editoriale Aurea sulla serie urban fantasy “John Doe”, per poi arrivare alla al serial fantascientifico “Orfani” della Sergio Bonelli Editore. Il 36enne ha dichiarato che per lui lavorare su Spider-Man è stato pazzesco, ricordano che proprio l’Uomo Ragno è stato il primo fumetto che ha acquistato da ragazzino e che rappresenta uno dei suoi supereroi preferiti. Una bellissima soddisfazione, quindi, arrivare a disegnarlo per la Marvel. Un altro campano che si fa onore portando in alto il nome della Regione e rendendo tutti i salernitani orgogliosi di lui.