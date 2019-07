Lorenzo Esposito confermato difensore della Folgore anche questa stagione

Lorenzo Esposito difenderà ancora la Folgore Massa

“Progressi al servizio e in attacco, posso fare ancora di più in ricezione”

Con la conferma del martello classe ’99 Lorenzo Esposito, la ShedirPharma Folgore Massa continua lungo il percorso di un impianto giovane e di qualità. Fame, entusiasmo e voglia di emergere in maglia biancoverde.

Tra le fila della Folgore Massa per il secondo anno di fila: opportunità di crescere ancora difendendo i colori biancoverdi.

“Sono molto felice di far parte nuovamente del progetto Folgore. Dal punto di vista personale mi auguro di poter trovare maggior spazio dando un contributo importante anche dalla panchina, e continuare il percorso di crescita seguendo le direttive del coach Nicola Esposito”.

Qual è il tuo bilancio della stagione appena conclusa? Sotto quale aspetto ritieni di essere migliorato, e dove invece puoi ancora lavorare per limare alcuni aspetti del tuo gioco?

“Ho fatto notevoli progressi in battuta così come in fase offensiva, poiché il coach mi ha indirizzato su colpi diversi. Sono migliorato rispetto al passato anche in ricezione, ma posso fare molto meglio anche perché ritengo che questo fondamentale sia di vitale importanza per una banda”.

Qual è il tuo ricordo, legato a una singola partita o a qualche punto in particolare?

“Mi viene subito in mente la partita in casa contro Tricase. Doppio cambio sul 12-14 al tie-break entrando insieme a Marcello Miccio, e subito 2 punti che servirono a rimettere in piedi una gara che sembrava ormai compromessa. Dispiace soltanto che, dopo più di tre ore a battagliare, furono poi i pugliesi ad uscire vincitori dal nostro impianto”.

Proprio da Tricase è giunto in Costiera il martello Bruno Borghetti. Quanto potrà apportare in termini di valore aggiunto?

“A mio parere si tratta di un atleta fortissimo. Buona elevazione, grande tecnica, ed in ricezione sa essere un’autentica macchina. È un giocatore completo che è meglio avere sempre dalla propria parte, perché soprattutto nella gara di ritorno a Tricase ci fece malissimo”.

Quali sono le tue aspettative per la nuova stagione che sta per iniziare?

“Amo pormi obiettivi ambiziosi: spero che il nostro gruppo riuscirà a qualificarsi per i quarti di finale di Coppa Italia, mentre i play-off promozione sarebbero il coronamento di una strepitosa cavalcata”.