Lorenzo De Donato: \"Rielaborare l\'eredità consegnata dalla storia è il compito dei giovani di ogni epoca\"

di Antonio Pisano

Nato e cresciuto nella nostra Salerno e poi andato via come molti in cerca di nuove esperienze, diplomato in pianoforte al conservatorio e laureato in filosofia all’università di Milano con il massimo dei voti e la lode, Lorenzo De Donato ha fatto della parola e del suono materia di studio e di lavoro. Inseguendo il sogno dell’arte in tutte le sue declinazioni, soprattutto come impegno di ricerca e insegnamento, arriva a collaborare con la cattedra di Estetica dell’Università di Milano e ad insegnare musica e pianoforte in diverse scuole del capoluogo lombardo. La passione per la cultura e la divulgazione lo porta però sin da giovanissimo ad occuparsi di comunicazione e giornalismo, sia sulla carta stampata che in radio, iniziando a muovere i primi passi appena diciottenne con il quotidiano “Cronache” della nostra città.

«Di Salerno mi manca senz’altro il mare – dice – e poi la gente, gli amici, la familiarità con i luoghi e le persone. Ma ho sempre avuto in mente sin da ragazzino l’idea di esplorare il mondo e andare oltre il conosciuto. Ho sempre saputo che sarebbe stata questa la mia strada, e mi piace tanto». Dopo aver scritto per diversi giornali e riviste, vissuto a Berlino e Bologna prima di approdare a Milano, Lorenzo De Donato diventa speaker e direttore dei programmi della storica emittente milanese “Radio dei Navigli”. E scopre, come poi gli confermerà la vocazione all’insegnamento, che parlare e raccontare è altrettanto stimolante e affascinante quanto scrivere. Infatti si impone come voce radiofonica soprattutto con la sua trasmissione “Telemachus” su Radio dei Navigli, settimanale radiofonico di cultura, arti e spettacolo, un salotto culturale dedicato ai libri e alle interviste con scrittori, intellettuali e uomini di spettacolo. Ma è anche voce narrante del docufilm “Strehler, il mago dei prodigi” – dedicato al grande uomo di teatro milanese – scritto e diretto dal critico del Corriere della Sera Maurizio Porro e coprodotto dalla Rai e dalla televisione svizzera Rsi.

«Da sempre sono stato appassionato di molte cose e mi sono interessato di cultura a 360° – continua – è più forte di me, sono sempre stato un famelico divoratore, di libri e film, e non solo. Dopo aver studiato filosofia e musica in Italia e in Germania, mi sono orientato verso interessi più specifici, come quello per la branca dell’Estetica, attraverso la quale posso continuare a studiare proprio la filosofia e la musica. Invece dal punto di vista della divulgazione ho continuato a coltivare l’entusiasmo e la passione per i libri, l’arte, il teatro e il cinema». A proposito di cinema, infatti, Lorenzo De Donato ha spesso partecipato a festival cinematografici in Italia e all’estero (come la Berlinale, la Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, il Giffoni Film Festival). Vicepresidente di un’associazione culturale chiamata «Centro studi Orfeo», con basi a Milano e Salerno, ha suonato spesso in passato in concerto in Italia, Germania e Spagna prima di dedicarsi completamente alla ricerca e all’insegnamento. Oggi suoi articoli e saggi iniziano ad essere pubblicati su riviste e volumi nazionali e internazionali. È membro di vari enti e gruppi di ricerca tra cui il Gruppo di Ricerca Internazionale “Etica, Estetica e Filosofia” dell’Università Federale di Rondonia, in Brasile. Ma è proprio la divulgazione intesa come racconto delle arti che lo ha portato dall’anno scorso all’attenzione della città meneghina e di alcuni media nazionali con il ciclo di conferenze e dibattiti “Conversazioni sull’Arte”. «Abbiamo fatto 11 incontri in 9 mesi, con grandi personaggi del panorama culturale italiano. Ho avuto l’onore di collaborare con Telethon aderendo alla raccolta fondi per la tradizionale maratona tv di fine anno (quella del 2018, ndr). Le conversazioni si sono svolte in vari luoghi della cultura milanese, Palazzo Reale, Palazzo delle Stelline, la galleria d’arte Spazio Big Santa Marta e la galleria d’arte Pisacane. Ho sempre pensato questo progetto come una naturale evoluzione di ciò che ho fatto in radio: le conversazioni radiofoniche si sono evolute in dibattiti con il pubblico. Il punto di partenza ideale è l’interrogativo su come noi giovani adulti di oggi possiamo nel mondo contemporaneo interpretare e rielaborare con originalità l’eredità che ci è stata consegnata dalla storia, dai “padri”, per poi impegnarci a portare avanti con originalità nuovi discorsi e nuovi percorsi. Per questo mi è sempre piaciuta sin da adolescente, al di là di Renzi e Recalcati da cui l’ho ascoltata dopo, la metafora omerica del “figlio” Telemaco nella sua relazione con Ulisse. Del resto interpretare e rielaborare l’eredità consegnata dalla storia deve essere il compito dei giovani in ogni epoca».

Prossimi progetti o impegni? Sogni nel cassetto? «Progetti tanti, sogni nel cassetto nessuno. Nel senso che provo sempre con tutte le mie energie a realizzare concretamente quello che sogno, quello in cui credo. Perciò mi piace parlare di progetti, e non di sogni. Sto lavorando a qualcosa di nuovo in cui credo molto e che potrebbe essere molto importante per il mio futuro, su cui preferisco non dire ancora nulla. Intanto, continuo a leggere, scrivere, studiare, parlare. Come diceva Camilleri, la parola e lo studio sono strumenti di resistenza».