Vietri sul mare ( Salerno ) . Litter Hunter in Costiera Amalfitana. In anteprima il video del primo intervento con successo a Vietri sul Mare la porta della Costa d’ Amalfi -Iniziate le operazioni di Litter Hunter in Costiera Amalfitana. Primo intervento con successo a Vietri sul Mare.

In un video è possibile vedere le immagini termografiche in movimento, è il catamarano marino (robot che agisce su segnalazione del drone), mentre il semicerchio è il filtro applicato al robot che serve per raccogliere la plastica dal mare. Si vede anche la Costiera, la gente che saluta, è un video termografico. E’ il mare di Vietri sul Mare, risultato pulito. Domani toccherà a Maiori, poi il 15 Luglio a Cetara, a seguire, Atrani, Praiano, Minori, Positano, Amalfi. In contemporanea all’azione in mare, il team di esperti incontrerà i cittadini e stampa illustrando loro la centrale operativa (che si vede nel secondo video girato in queste ore a Vietri, sulla spiaggia), la tematica riguardante la plastica in mare e tutta l’azione in diretta.

Una Start Up della Campania ha inventato sistema innovativo di raccolta della plastica in mare. Per la prima volta Litter Hunter, questo è il nome del sistema inventato dal team napoletano

Un drone si alza in volo, individua plastiche e microplastiche e trasmette la segnalazione ad un robot marino che raggiunge il materiale da rimuovere.

Operazioni spettacolari anche per la bellezza del sito famoso nel mondo. Su Positanonews video e foto, videodichiarazione di Emanuele Della Volpe Ceo della start – up campana Green Tech Solution che ha inventato Litter Hunter.