Lions Penisola Sorrentina attiva servizio per segnalazione gli incendi

Un’iniziativa promossa dal Lions Club della Penisola Sorrentina, utile a segnalare gli incendi. I roghi degli ultimi anni sono indelebili nella memoria degli abitanti dei comuni della Penisola, ed il Club in collaborazione con i locali gruppi della Protezione Civile, hanno deciso di indicare dei recapiti telefonici dove segnalare principi d’incendio o pericoli dal fuoco.

L’intervento immediato può essere vitale per impedire che i roghi diventano incontrollabili o dilaganti, quindi chiunque avvista degli incendi può contattare recapiti telefonici (sotto) per i comuni di Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento e Massa Lubrense. Un servizio importante dunque, che può essere fondamentale in circostanze in cui è necessario salvare un bosco oppure un abitazione.