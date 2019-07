Limoncello, another lemon staple

Limoncello is one of the most popular aperitifs in Italy today. The popular drink that has now become a staple of southern Italy, has only been around for about 100 years. First trademarked in the early 1900’s, limoncello is made using the rind of the lemon combined with alcohol and sugar. This combination of lemons and alcohol first became popular before the first World War.

Many Italians make their own limoncello and the lemon farms they use can be seen all throughout the city and town. Since lemon farms can be seen on every corner or between apartment complexes, the ingredients for limoncello are in abundant supply. Because of the over abundance, many native Italians make the distinctive liquor from their own home. They will also often argue that their homemade version is better than any you could buy in a store.

Enjoying a shot on the sweet liquor after a meal is said to help with the digestion of food as well as calming the nerves. Limoncello is often served to guests after dinner in a chilled shot glass so that the liquor stays chilled. While the drink is given as a shot, it is meant to be sipped on while enjoying conversation with company. As some people have experienced, these aperitifs are often complementary in many restaurants and are truly meant to be enjoyed by all.

Il limoncello è oggi uno degli aperitivi più popolari in Italia. La bevanda popolare che ora è diventata un alimento base dell’Italia meridionale, esiste da circa 100 anni. Primo marchio registrato nei primi anni del 1900, il limoncello viene prodotto usando la scorza del limone combinata con alcool e zucchero. Questa combinazione di limoni e alcol divenne popolare prima della prima guerra mondiale.

Molti italiani producono il proprio limoncello e le limonerie che usano possono essere viste in tutta la città e la città. Dal momento che le limonerie sono visibili in ogni angolo o tra i complessi di appartamenti, gli ingredienti per il limoncello sono in abbondanza. A causa dell’eccessiva abbondanza, molti nativi italiani producono il liquore distintivo dalla propria casa. Spesso sostengono anche che la loro versione casalinga è migliore di qualsiasi altra si possa acquistare in un negozio.

Godersi uno sparo sul liquore dolce dopo un pasto si dice che aiuti con la digestione del cibo e calmando i nervi. Il limoncello viene spesso servito agli ospiti dopo cena in un bicchierino refrigerato in modo che il liquore rimanga freddo. Mentre la bevanda viene data come uno sparo, è pensato per essere sorseggiato mentre godi la conversazione con la compagnia. Come alcune persone hanno sperimentato, questi aperitivi sono spesso complementari in molti ristoranti e sono davvero pensati per essere apprezzati da tutti.