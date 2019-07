Lido Positano, paura sulla spiaggia per un’imbarcazione a pale rotanti tra i bagnanti: rischiata tragedia

Paura al lido Positano questa mattina. Mentre la spiaggia era stracolma di persone, e mentre tante altre erano a mare, un’imbarcazione a motore, a pale rotanti, si è avvicinata in maniera preoccupante al bagnasciuga: diversi erano i bambini in acqua e tantissima è stata la paura per l’accaduto. Fortunatamente sono intervenuti celermente gli addetti dello stabilimento balneare, in particolare il guardaspiaggia Ubaldo, i quali hanno fatto immediatamente rientrare i piccoli sulla spiaggia. Ancora non è chiaro il motivo di tale assurda manovra da parte del conducente dell’imbarcazione, una manovra che poteva costare caro a qualcuno.