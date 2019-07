L’ex cestista dell’Nba Dwyane Wade si gode dei momenti di relax a Positano

Positano. L’ex cestista dell’Nba Dwyane Wade, già leggenda dei Miami Heat, si sta godendo dei momenti di relax nella cittadina della costiera amalfitana. Lo sportivo si è lasciato incantare dalla bellezza del mare e dall’incanto del paesaggio unico della città verticale. Proprio nei giorni scorsi Wade era stato a Capri in compagnia della moglie presso la Taverna Anema e Core ed ha poi deciso di continuare il suo tour in costiera amalfitana scegliendo Positano come meta preferita.