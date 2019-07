L’epoca vicereale e le Torri di avvistamento e di difesa in Costiera Amalfitana. Unità d’apprendimento degli alunni dell’ IC L. Porzio Praiano

Nel corso del secondo quadrimestre, gli alunni della classe seconda della Secondaria di I grado dell’istituto comprensivo L.Porzio di Praiano, guidati dalle prof.sse Antonella Rispoli e Amalia Mostacciuolo, hanno svolto l’Unità di Apprendimento interdisciplinare “L’epoca vicereale e le Torri di avvistamento e di difesa in Costiera Amalfitana” approfondendo la conoscenza delle torri angioine in Costiera Amalfitana dal punto di vista storico-letterario. Tramite le fonti fornite dalle loro insegnanti, gli alunni hanno realizzato un compito collaborativo che prevedeva la realizzazione di una mappa illustrativa con l’ausilio dell’applicazione My Maps di Google. Clicca qui per vedere la mappa.