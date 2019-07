Le folli notti di Sorrento: maxi rissa a piazza Tasso e “gara di tuffi” a Piazza Lauro – VIDEO

Continuano le notti folli di Sorrento. La città è invasa di turisti in queste calde giornate d’estate e questo può soltanto fare piacere, a tutti. Il problema è quando si palesano tra di loro incivili e cafoni. Ultimi episodi risalgono a questa notte. Diversi turisti (pare inglesi) hanno cominciato a buttarsi nell’ormai famosa fontana di piazza Lauro, tra l’incredulità delle persone presenti.

Il tutto è accaduto intorno a mezzanotte. I ragazzi si sono dilettati in vere e proprie gare di tuffi: la cosa non ha fatto felice tantissime persone, sia per l’immagine stessa della cosa, sia perché si sono susseguite urla e schiamazzi. Oltretutto, lungo il Corso Italia e in tutta la piazza, si sono generate una quantità immane di pozzanghere a causa dell’acqua che fuoriusciva dalla vasca e sgocciolava dai tuffatori.

Tantissime sono state le critiche da parte dei cittadini del posto. Critiche che si aggiungono alle precedenti, quelle successive all’istallazione della fontana che mai è stata ben accetta dalla popolazione di Sorrento. A questo punto, però, non si era mai arrivati. C’è, però, anche chi non se la sente di andare contro ai turisti: “Non c’è alcun divieto, succede in diverse città del mondo”. La maggior parte delle persone invoca a maggiori controlli.

Qualcuno, inoltre, pare che abbia incrociato alcuni turisti che stavano giocando a baseball nei pressi dell’incrocio di via del Mare.

Ma non è tutto. Stando alle segnalazioni che abbiamo ricevuto, pare che ci sia stata anche una maxi rissa (sempre con turisti protagonisti), questa volta intorno alle ore 3 in piazza Tasso. Rissa sedata prontamente dai Carabinieri presenti.