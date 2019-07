La bellezza de Le Agavi di Positano, in Costiera Amalfitana, non ha prezzo. In un posto incantevole, a pochi metri del mare, il ristorante Remesse ha ospitato un wedding party che ha lasciato i suoi inviatati senza fiato.

A Le Agavi cielo e mare sono stretti nello stesso abbraccio. E’ proprio questo a rendere la location unica.

Il Ristorante Remmese si trova all’interno dell’esclusivo Remmese Beach House, il tratto privato di spiaggia sul mare più trasparente di Positano. La cucina è guidata dall’estro dello chef Luigi Tramontano con menù adatti a una perfetta giornata in spiaggia e con il servizio di della della sommelier migliore d’Italia Nicoletta Gargiulo.