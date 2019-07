PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE, LIMITAZIONI AL TRANSITO LUNGO LA STRADA STATALE 18 VAR ‘CILENTANA’

Per i lavori di manutenzione programmata della pavimentazione, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare lungo la SS 18 Var ‘Cilentana’ in provincia di Salerno.

Nel dettaglio, a partire da lunedì 8 e fino al 19 luglio 2019, nella fascia oraria compresa tra le ore 21:00 e le ore 6:00 – ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi – sarà in vigore la chiusura del tratto dal km 110,890 al km 113,000.

Inoltre, sempre a partire da giovedì 8 e fino al 19 luglio 2019, sarà in vigore un senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico o movieri, dal km 110,000 al km 110,890, nella medesima fascia oraria compresa tra le ore 21:00 e le ore 6:00.

I lavori che proseguiranno fino alla fine del mese di luglio, verranno interrotti nel mese di agosto per consentire maggiore fluidità al traffico diretto alle località turistiche.

PERCORSI ALTERNATIVI

Il traffico per i veicoli provenienti da Salerno/Paestum e diretti a Perito/Vallo della Lucania/Sapri dovranno uscire allo svincolo di Prignano Cilento km 110,890 della SS 18 Var (ex SP 430) per proseguire sulla SP 45 e ex S.S. 18 fino al km 127,800 dove sarà possibile il rientro sulla SS 18 Var allo svincolo di Omignano.

Per i veicoli provenienti da Sapri/Vallo della Lucania e diretti a Paestum/Salerno sarà istituita l’uscita obbligatoria svincolo di Omignano Km 2,420 della S.S. 18 Var. Da tale uscita proseguiranno sulla ex SS 18 fino al Km 113,100 e SP 45 e rientreranno sulla SS 18 Var (ex SP 430) allo svincolo di Prignano Cilento.

I veicoli provenienti da Perito e diretti a Paestum/Salerno usciranno allo svincolo di Perito in direzione Sapri fino a svincolo di Omignano km 2,420 della SS 18 Var e proseguiranno su ex SS 18 fino al km 113,100 e SP 45 fino al rientro sulla SS 18 Var (ex SP 430) allo svincolo di Prignano Cilento.

Sul tratto stradale è in vigore, il limite massimo di velocità di 50 km/h istituito da Anas lo scorso 19 giugno per la cantierizzazione dei lavori di manutenzione programmata. Tali limiti saranno rimossi a definitiva conclusione delle necessarie manutenzioni.