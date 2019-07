Lavoratori idraulici forestali in agitazione: proclamato sciopero generale

Lavoratori idraulici forestali in agitazione, proclamano lo sciopero generale per il 12 luglio. La decisione è stata resa nota attraverso le organizzazioni sindacali di categoria, annunciando attraverso una lettera la loro protesta ai sindaci di Agerola, Pimonte, Lettere e Casola di Napoli.

La nota

“Ad oggi – affermano in una nota Raffaele Tangredi (Fai – Cisl), Giuseppe Carotenuto (Flai – Cgil) ed Emilio Saggese (Uila – Uil) – non vi è nessun impegno finanziario regionale da destinare alla forestazione per gli anni 2018 e 2019. Dagli incontri avuti con i vari gruppi regionali inoltre non è emersa alcuna soluzione. La Regione Campania ha inoltre operato nella ripartizione dei fondi AIB 2019 una riduzione del 70%, destinando agli enti delegati una cifra insufficiente a garantire l’attività di spegnimento e di prima bonifica degli incendi boschivi. Gli enti delegati e i lavoratori idraulici forestali da anni hanno contribuito invece con professionalità e impegno all’attività Aib”.

La protesta

Lo sciopero generale del 12 luglio è l’inizio di una serie di proteste. I lavoratori del settore terranno un sit in insieme ai sindacati davanti Palazzo Santa Lucia. Circa 4mila idraulici forestali in forza presso gli enti delegati della Campania (come Comunità Montane, Province e Città Metropolitana di Napoli) vivono una situazione lavorativa ed economica drammatica, con addirittura una media di 10 mensilità in arretrati. Tali agitazioni incombono nel periodo in cui c’è maggior rischio di incendi boschivi, con le giornate torride dell’estate. Le istituzioni dovranno mettersi al lavoro, affinché ci siano le risorse umane e finanziare per affrontare i roghi. I Monti Lattari negli ultimi hanno richiesto fortemente l’intervento dei lavoratori idraulici forestali, impegnati a Gragnano, Lettere, Casola di Napoli e Agerola, ma anche sul versante amalfitano.