Lavoratori della Sita Sud in agitazione: proclamato sciopero mercoledì 24 luglio

I lavoratori della Sita Sud sono in agitazione per lo sciopero indetto dalle segreterie regionali Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti e Faisa-Cisal, per il giorno di mercoledì 24 luglio. In quella data è infatti previsto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico, con sospensione dei servizi di treni, autobus e metropolitane.

L’azione di protesta dei lavoratori del trasporto pubblico locale sarà di 4 ore, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, quindi non si garantisce un regolare svolgimento dei servizi di linea. Verranno comunque effettuate le corse con orari di partenza e arrivo ai capilinea, che rientrano nelle fasce di garanzia, secondo la Legge 146/90.