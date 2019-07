Lauren Alice Koslow ad Amalfi.

L’attrice americana, alias Kate Roberts interpretato nel serial drammatico Days of Our Lives della NBC, si è poi concessa in compagnia di amci una sosta golosa al ristorante L’Abside in piazza dei Dogi.

Riconosciuta dai clienti americani che era seduti ai tavoli, l’attrice non si è sottratta alle richieste di foto ricordo. Compresa quella con i gestori del ristorante nella suggestiva piazzetta di Amalfi.

Complimenti a tutta la squadra del ristorante e lo chef Michele Amatruda che sono stati veri e propri ambasciatori del gusto e dell’accoglienza per la costiera amalfitana