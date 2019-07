L’attrice Elle Fanning ad Amalfi con sosta da Gemma

Sosta ad Amalfi per l’attrice e modella statunitense Elle Fanning. Ospite del Giffoni Film Festival, la Fanning si è concessa ieri sera una sosta golosa al ristorante Gemma. La bella attrice è in Costa d’Amalfi per una breve vacanza, ed ha voluto provare le specialità della cucina del giovane chef Salvatore Milano.

Elle Fanning dopo aver apprezzato le delicate portate proposte dal locale nel cuore di Amalfi, ha postato per una foto ricordo con lo staff del ristorante, coordinato in sala da Alfonso Minutolo, che hanno reso molto piacevole e indimenticabile la serata trascorsa.

Elle è la sorella minore dell’attrice Dakota Fanning, ed è nota al grande pubblico per i ruoli interpretati in Babel, Il curioso caso di Benjamin Button, Phoebe in Wonderland, Somewhere, La mia vita è uno zoo e Maleficent insieme ad Angelina Jolie. Nel 2011 in Super 8, ha interpretato Alice Dainard.

Ha ricevuto numerose nomination, tra cui per due Screen Actors Guild Award, un Saturn Award, un Young Artist Award, tre Critics’ Choice Awards, un Teen Choice Award, uno Scream Award, un MTV Movie Award, e la vittoria di uno Spotlight Award agli Hollywood Film Festival.