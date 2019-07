L’attrice Amber Heard fa tappa in Costiera Amalfitana: dal Giffoni al Ristorante “Da Lorenzo”

E’ stata accolta come meglio non poteva la bellissima attrice statunitense Amber Heard, ospite della 49esima edizione del Giffoni Film Festival. A lei è stato consegnato il Giffoni Experience: “Rompete le regole, perché è finita l’era delle lezioni in cattedra da parte di amministratori delegati o presidenti -ha dichiarato- Grazie ai social si possono condividere le proprie esperienze con tutti per partecipare al cambiamento. Abbiamo il potere di creare un motore alternativo, democratizzare e contribuire alla lotta per l’uguaglianza dei diritti. È il momento di mandare al potere le nuove generazioni”.

L’attrice non si è lasciata scappare una visita in Costiera Amalfitana, come testimoniano alcune storie pubblicate sul suo profilo ufficiale Instagram e ha fatto tappa anche al noto ristorante di Scala, “Da Lorenzo”: qui è stata servita in maniera egregia dallo staff e ha apprezzato le prelibatezze dello chef Gerardo.

La bella e brava Amber è da sempre un’attivista nell’ambito dei diritti civili, soprattutto in riferimento alle coppie omosessuali. Nel 2008 ha partecipato alle manifestazioni contro il risultato referendario della California Proposition 8. Il suo nome è legato a diverse associazioni, tra cui Gay & Lesbian Alliance Against Defamation, Amnesty International, Girl Up, Human Rights Campaign, Habitat for Humanity.

Nel 2012 ha iniziato una relazione con il collega Johnny Depp, conosciuto l’anno prima sul set del film The Rum Diary – Cronache di una passione, con cui poi si è fidanzata all’inizio del 2014. L’anno successivo, il 3 febbraio la coppia si è sposata con rito civile nella casa dell’attore a West Hollywood, Los Angeles. Nel maggio 2016, dopo solo 15 mesi di matrimonio, la Heard ha chiesto il divorzio, sostenendo di aver subito violenze fisiche quando lui era ubriaco; la tesi è stata smentita dalla polizia di Los Angeles, anche se tuttora la vicenda risulta controversa. L’attrice ha ottenuto un risarcimento pari a 7 milioni di dollari, donati in beneficenza all’American Civil Liberties Union e al Children Hospital di Los Angeles.