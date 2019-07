L’attore Evan Peters in relax a Praiano al Costa Diva

Gli attori del jet set internazionale, continuano ad arrivare in Costa d’Amalfi. Dopo Kristen Stewart, è approdato sulla Divina anche l’attore statunitense Evan Peters, noto per le sue partecipazioni alla saga di X-Men. Evan ha scelto di dimorare al Costa Diva di Praiano, una location dove è possibile godere di un magnifici panorami, rilassandosi tra una distesa di limoneti.

Il 32enne attore del Midwest, in foto con Filippo Milo, ha iniziato ad interessarsi della recitazione dalle scuole superiori, vanta numerose partecipazioni in serie televisive, ma il primo ruolo sul grande schermo è nel film Clipping Adam del 2004, interpretazione, che gli farà vincere lo Special Jury Award. Nel 2005 ottiene una nomination per lo Young Artist Award grazie al film Sleepover.

Nel 2010 interpreta Todd nel film Kick-Ass, poi l’anno seguente fa parte del cast principale della serie televisiva American Horror Story (con cui viene candidato al Satellite Awards del 2012, come attore non protagonista). Nel 2014 interpreta il mutante Quicksilver in X-Men – Giorni di un futuro passato, X-Men – Apocalisse (2016) e in X-Men – Dark Phoenix (2019). Nel 2018 entra nel cast della serie televisiva Pose.