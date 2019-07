Napoli è diventata la città-palcoscenico più richiesta negli ultimi tempi, infatti dopo le riprese del Commissario Ricciardi a Piazza Trieste e Trento, ora le telecamere si sono spostate a Piazza dei Martiri, per dedicarsi all’ “Amica Geniale”: fiction ispirata ai romanzi di Elena Ferrante, ambientata negli anni Sessanta, che ha incollato milioni di italiani allo schermo lo scorso inverno. Dopo aver girato le prime scene a Piazza Carlo III, a Port’Alba e a Ischia, ora la troupe si è spostata a Via Calabritto, la famosa strada dello shopping di lusso napoletano e, per l’occasione, è stato riprodotto il Calzaturificio Solara, con l’esposizione in vetrina dei modelli di scarpe disegnati dalla stessa protagonista Lila.

Un set curato nei dettagli: macchine d’epoca che sfilano lungo la strada accompagnate dalle caratteristiche vespe, abiti e acconciature che donano ai personaggi un’aria retrò, il tipico punto vendita di giornali e, protagonista assoluto, l’autobus Viberti di color verde, che riporta anche il suo itinerario, “128 – Piazza Plebiscito a Capo Posillipo”.

Non ci resta che attendere la prima puntata de “L’Amica Geniale 2” che andrà in onda il prossimo autunno e, per il momento, ancora una volta diciamo ciak, si gira!

