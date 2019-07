La vacanza in Costiera Amalfitana di Ultimo finisce sul settimanale “Chi”

La Costiera Amalfitana sul settimanale “Chi”. Il giornale diretto da Alfonso Signorini, infatti, ha dedicato un servizio sul cantante Ultimo, il quale come abbiamo rivelato giorni fa ha trascorso una mini vacanza nei territori della Divina. A dire il vero, noi di Positanonews siamo stati tra i primi ad accorgerci che il cantante romano fosse in vacanza proprio in Costiera. Stando a quanto si può leggere (e vedere), il giovane era in compagnia della bella fidanzata Federica Nelli.

Ultimo, classe ’96, è stato il vincitore del Festival di Sanremo 2018 nella categoria “Nuove Proposte” con il brano Il ballo delle incertezze. Nel 2013 vince la terza edizione del concorso canoro “Una voce per il Sud” con il brano Regalami un sorriso, dedicato ai bambini del reparto di oncologia dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Nel 2016 vince un concorso di musica hip hop, denominato “One Shot Game” promosso dalla Honiro Label, un’etichetta discografica indipendente che poi inizia a produrlo.

Nel maggio 2017 apre il concerto di Fabrizio Moro a Roma, mentre nel settembre seguente si è esibito al MACRO in occasione dell’Honiro Label Party. Debutta di fatto con il singolo Chiave, a cui hanno seguito Ovunque tu sia e Sabbia. Il suo primo album Pianeti, uscito nell’ottobre dello stesso anno, ha raggiunto la seconda posizione della classifica iTunes. Il 9 febbraio 2018, al termine del Festival di Sanremo “nuove proposte”, si classifica al primo posto vincendo anche il Premio Lunezia per il miglior testo; nello stesso giorno viene pubblicato Peter Pan, secondo album in studio.