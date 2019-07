La scomparsa di Giulia Mormile a Minori

Minori e la Costiera amalfitana piangono per la morte di Giulia Mormile, impiegata delle poste in quiescenza

Figlia di uno dei tre fratelli maestri addobbatori minoresi, con emanazione a Meta di Sorrento, sarà ricordata da tanti come donna esuberante. Facevamo parte della stessa compagnia di adolescenti che incominciò a stare insieme oltre 65 anni addietro, partecipando a giochi, passeggiate in campagna e tante serate attorno ad una tavola imbandita, spinti anche dal suo caro fratello Tonino

Funerali oggi 26 nella basilica di santa Trofimena in Minori

Condoglianze alla famiglia dall’amico Gaspare e dalla redazione di Positanonews