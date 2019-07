L’A.S.D. Anacapri Calcio ottiene la qualifica di Scuola Calcio Élite

Grazie al lavoro lodevole e innovativo svolto in questi ultimi due anni da tutto lo staff della ASD Anacapri, la squadra isolana annuncia uno storico risultato: la certificazione di Scuola Calcio Élite. Un riconoscimento ottenuto grazie all’impegno profuso da tutto lo staff, dal Coordinatore dell’Area Tecnica in sinergia con tutti i Tecnici, dal Presidente Adalberto Cuomo al Direttore Roberto Zora, da Nello Apuzzo a Margherita Santarpia a Pasquale Vallone. Un risultato storico per l’isola di Capri che gratifica il meticoloso e professionale impegno di tutto il team.

Nell’ambito del programma di sviluppo territoriale avviato dal Settore Giovanile e Scolastico in tutto il territorio nazionale, con riferimento all’attività di base, è stato pubblicato l’elenco delle Scuole Calcio Elite per la stagione sportiva 2018/2019. Un importante attestato, riconosciuto a 624 società, che ne certifica il lavoro svolto e pianificato in termini qualitativi e di crescita tecnica e formativa.

La qualifica di Scuola Calcio Elite è infatti legata al rispetto di determinati requisiti che le società sono tenute a rispettare, sia per quanto attiene la parte puramente tecnica, quindi con istruttori qualificati destinati a un definito numero di tesserati, che per ciò che comprende la sfera formativa ed educativa.

Lo staff tecnico della squadra, intanto, ha già annunciato sui suoi canali social che dal 3 settembre riprenderanno le attività sportive presso il campo Damecuta.