La notte dei Briganti 2019. Montechiaro di Vico Equense

Giunta alla sua terza edizione, questa serata dedicata alla storia, all’arte e alla cultura e alla musica popolare, incontra sempre più favori e plausi. Nel tardo pomeriggio, incontro presso il giardino 21 marzo, poi la serata presso la Masseria Scala. Gli ingredienti di questo successo sono semplici ma importanti,sono stati i racconti, tenuti da Ciro e GianLuca, sulla storia del brigantaggio in penisola, il provolone del Monaco, con il presidente Giosuè De Simone, la gastronomia a base di caponata e pasta e fagioli,un buon bicchiere di vino, la musica sul tamburo eseguita dalla Paranza di tramonti con Isidoro Casa, e soprattutto l’aia, la corte interna dell’antica Masseria. All’ombra della torre cinquecentesca, si è ballato, suonato e cantato e assaggiato, la cultura dei secoli andati. Ciro Scala ha voluto e preteso che ci fosse anche la torta, proprio come una cerimonia istituzionale, tale da lasciare non un buon ricordo negli astanti, ma un timbro emozionale e indelebile nell’animo di chi ci è stato, egli insieme al presidente del Consorzio Provolone del Monaco hanno rilasciato cortese intervista all’inviato di Positanonews.

Noi non vogliamo fare proteste o separatismi, ma solo far conoscere la storia, quella vera, quella raccontata dai vinti…, così apre il suo discorso Ciro Scala nell’intervista.