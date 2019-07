La mappa della camorra in provincia di Salerno tocca anche le Coste d’ Amalfi e il Cilento Nella provincia di Salerno, dalla disamina della relazione semestrale della Dia relativa al periodo luglio-dicembre 2018, da una parte si assiste all’ascesa «di giovani pregiudicati che si sono messi alla guida di gruppi che hanno tentato di ritagliarsi spazi sul territorio attraverso azioni violente dopo il vuoto di potere creato dall’azione repressiva delle forze dell’ordine. Dall’altra, c’è la capacità delle storiche famiglie di camorra di rigenerarsi internamente ed accanto ai tradizionali affari illeciti, come il traffico di droga che rimane una delle attività delinquenziali più diffuse nella nostra provincia, hanno sviluppato tecniche sempre più efficaci d’infiltrazione del tessuto economico sociale, politico ed imprenditoriale che hanno portato al controllo dei settori nevralgici dell’economia provinciale», così Angela Trocini su Il Mattino di Napoli traccia un quadro della criminalità organizzata sul territorio . L’infiltrazione negli appalti, per la realizzazione di opere pubbliche, per la fornitura di servizi (come la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti), per la manutenzione delle infrastrutture e dei beni del demanio, «continua a rappresentare un settore di primario interesse delle organizzazioni criminali, che vede coinvolti anche imprenditori e funzionari pubblici infedeli». Sono questi i dati più significativi che emergono dalla relazione della Dia per la provincia di Salerno: «La corruzione rappresenta il grimaldello che consente alle organizzazioni camorristiche di infiltrarsi nella pubblica amministrazione e di condizionarne la gestione. Laddove i tentativi di corruzione dovessero risultare vani, si assiste ad una escalation criminale che passa dalle minacce alle intimidazioni vere e proprie».

NEL CAPOLUOGO

Nella nostra vasta provincia la criminalità varia a seconda delle aree geografiche in cui insistono i gruppi. A Salerno città si segnala ancora l’operatività dello storico sodalizio D’Agostino, che ha retto al tentativo di scalata da parte di gruppi composti anche da giovani leve, ma ora «la recente scarcerazione di soggetti dall’indiscusso profilo criminale, unitamente alla presenza di nuove leve delinquenziali prive di scrupoli, avrebbe riacceso i contrasti per affermare la leadership criminale in alcune zone cittadine dove gestire il traffico di stupefacenti, l’usura, le rapine e le estorsioni». A proposito del traffico di stupefacenti, anche il porto di Salerno è utilizzato per i traffici illeciti internazionali di stupefacenti.

LA PROVINCIA

Anche i reati economico-finanziari, come riciclaggio ed auto-riciclaggio, sono tra i maggiori campi d’azione delle organizzazioni criminali dedite al reinvestimento di capitali illeciti, prevalentemente nel settore immobiliare, nella gestione di esercizi commerciali e nell’edilizia privata: condotte che interessano oltre Salerno, anche altre zone della provincia. Continuano a essere largamente praticate l’usura e l’esercizio abusivo del credito che costituiscono – a parere della Dia – «un vero e proprio mercato finanziario parallelo», come hanno dimostrato gli arresti della famiglia Zullo (articolazione del clan Bisogno) a Cava de’ Tirreni. I comuni della Costiera amalfitana sono esposti ai tentativi di infiltrazione della criminalità, in particolare il settore turistico alberghiero per il clan dell’hinterland napoletano e casertano. E la costiera non sfugge allo spaccio di droga. Stesso quadro si può fare per la Costiera cilentana. Nell’Agro nocerino sarnese, a Nocera si conferma l’operatività dei Mariniello e di recente anche la costituzione di nuovi gruppi, alcuni fiduciari del capo del clan Cutolo, con strategie più defilate. Ad Angri si è creato lo spazio per giovani pregiudicati spalleggiati da consorterie dell’entroterra vesuviano. A Pagani diverse sono le attività facenti capo a Fezza-Petrosino-D’Auria (nonostante l’azione investigativa) non rinunciando al traffico di droga ed una ripresa si assiste anche del clan Contaldo, mentre Scafati rappresenta un crocevia per la stipula di alleanze strategiche tra gruppi operanti a livello interprovinciale al di là della presenza del clan Matrone. Nella Piana del Sele, a Eboli, gli assetti criminali appaiono ancora in evoluzione sebbene risutano operativi esponenti del clan Maiale e Procida. Ma non si può escludere l’interesse di clan dei comuni limitrofi – primo tra tutti i Pecoraro-Renna di Battipaglia – a estendere il proprio dominio anche a Eboli.