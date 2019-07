Ecco la Fiat 500 Jolly Icon-e: la “Spiaggina” in Costiera Amalfitana

E’ tornata la famosa “Spiaggina“. Gq ha pubblicato un servizio fotografico interamente girato in Costiera Amalfitana con protagonista appunto la Fiat 500 Jolly Icon-e. L’auto elettrica, che si può anche noleggiare da Hertz, nasce dalla collaborazione tra Garage Italia e Newtron Group, che hanno ripreso il simbolo del boom economico italiano e lo hanno rivisto in chiave contemporanea.

Addio con nostalgia al due cilindri torinese, sostituito dal motore elettrico, collegato al cambio e con una batteria. La cui ricarica impiegherà otto ore da presa domestica e quattro ore da colonnina veloce. Sostituito anche il quadro strumenti classico da un display digitale da 5 pollici. Il classico torna nei sedili, realizzati in corda naturale intrecciata: proprio per l’esclusivo utilizzo in spiaggia.

Si tratta di un’auto automatica, ma che monta ancora tre pedali (acceleratore, freno e frizione). Ruote, cerchi, freni e sospensioni sono quelli di una volta, anche se rinfrescati: la dinamica di marcia è quella di un vero e proprio Cinquino. La Spiaggina è stata l’emblema della Dolce Vita e lo è ancora oggi. Niente corse sfrenate, solo benessere e relax.