L’ associazione culturale Aliestese di Vittorio Veneto a Minori!

L’associazione culturale Aliestese é presente a Minori dal 24 al 29 luglio per presentare un musical dal titolo ‘Speriamo che sia femmina’ con circa 150 elementi tra orchestrali, ballerini, cantanti e attori. Si prevede un’anteprima la sera del 26 luglio dove l’orchestra di Vittorio Veneto diretta dal Maestro Stefano PAGOTTO si esibirà in alcuni brani con i musicisti del premiato concerto bandistico città di Minori, nella splendida cornice della villa romana. Il 27 sera sempre nel peristilio della villa romana si accenderanno suoni, luci e colori sullo spettacolo. Il testo originale il cui titolo come già detto é ‘Speriamo che sia femmina’ ci parla di due donne che si ritrovano e si raccontano i loro amori, le loro passioni, le loro delusioni. Lo spettacolo si avvale della straordinaria professionalità e competenza di Stefania Bet e dei suo collaboratori quali la regista Alessandra Zandonel, il Maestro Stefano Pagotto, la direttrice del coro Alessandra De Giusti. A Minori l’allegra compagnia riceverà l’attivo sostegno del Comune e della pro loco e sicuramente saranno due serate di bellezza, di incontro e di grande amicizia!