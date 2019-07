Kristen Stewart in Costa d’Amalfi: topless per l’attrice di Twilight

La Costa d’Amalfi, Sorrento e Capri sono mete delle vacanze preferite da molte star di Hollywood. Kristen Stewart, attrice protagonista della saga di Twilight veleggia da alcuni giorni intorno alla Divina, accompagnata da amici e la sua ex fidanzata Stella Maxwell, a bordo di un bellissimo yacht. Su siti americani sono comparse foto in cui la 29enne californiana è stata paparazzata in topless a bordo dell’imbarcazione.

Kristen inizia la sua carriera alla precoce età di otto anni, dopo essere stata notata ad una recita nella sua scuola. Il suo primo ruolo è stato di comparsa in una produzione della Disney intitolata Thirteen Year. Nel 2001 interpreta il ruolo di un maschiaccio nel film La sicurezza degli oggetti con Glenn Close. Nel 2002 interpreta un ruolo di grande rilevanza nella pellicola di David Fincher, Panic Room, dove divide la scena con Jodie Foster.

Nel 2003 ottiene il premio Young Artist Awards per Panic Room e nello stesso anno interpreta il ruolo della figlia di Dennis Quaid e Sharon Stone, nel thriller Oscure presenze a Cold Creek. Kristen Stewart l’anno dopo viene acclamata dalla critica per la sua interpretazione nel film tv Speak – Le parole non dette, tratto dal romanzo di Laurie Anderson, poi interpreta Maddy nel film Tre ragazzi per un bottino.

Dal 2005 al 2007 vanta poi interpretazioni nei film Zathura – Un’avventura spaziale, Gioventù violata, The Messengers, The Cake Eaters – Le vie dell’amore, Il bacio che aspettavo e Into the Wild – Nelle terre selvagge. Il 2008 è l’anno della svolta con Yellow Handkerchief accanto a Robert De Niro e Bruce Willis, poi è voluta da Barry Levinson in Disastro a Hollywood.

La Stewart raggiungerà la sua notorietà internazionale, interpretando Bella Swan nel film Twilight, diretto da Catherine Hardwick e tratto dall’omonimo romanzo di Stephenie Meyer. Il film è successo straordinario e avvia una saga cinematografica di quattro episodi sempre con Kristen come protagonista: The Twilight Saga: New Moon nel 2009, The Twilight Saga: Eclipse nel 2010, The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1 nel 2011 e The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2 nel 2012.

Oltre alla serie di successo con Robert Pattinson, Kristen Stewart farà parte del cast del film biografico The Runaways, sull’omonima rock-band degli anni settanta, Biancaneve e il cacciatore di Rupert Sanders e nel film drammatico di Walter Salles, On the Road. Nel 2014, Kristen debutta come regista in un videoclip della canzone Take Me To The South di Sage con i The Saints. Negli anni successivi, prende parte a diversi film indipendenti, come Still Alice, Sils Maria, American Ultra, Anesthesia, Equals, poi è scelta da Woody Allen per il film Café Society. La sue ultime interpretazioni sono per il film Jeremiah Terminator LeRoy e Charlie’s Angels.

Circola molto gossip intorno al rapporto tra Kristen Stewart e Stella, che continuano a frequentarsi normalmente, nonostante non ci sia stato del tenero negli ultimi tempi tra l’attrice e la modella, che hanno avuto un rapporto sottotraccia per circa due anni. La Stewart nel 2017 fece infatti coming out nel Saturday Night Live: dopo qualche flirt hollywoodiano, l’attrice ha avuto relazioni con la sua assistente Alicia Cargile, Annie Clark, l’attrice Soko e di recente con la stilista Sara Dinkin.