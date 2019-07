Kiersten Warren e Kirk Acevedo in vacanza tra Capri e la Costiera Amalfitana

Relax tra le due costiere per l’attrice Kiersten Warren insieme alla propria famigliola, accompagnata dal marito, l’attore Kirk Acevedo e la figlia Scarlett James. I tre si sono concessi una gita in barca tra la Costiera Amalfitana, Capri e la Penisola Sorrentina, facendo anche un bagno alla splendida Grotta Verde.

La Warren è nota per le interpretazioni di Alex Tabor nella serie Bayside School e per la parte di Nora Huntington, nella terza stagione di Desperate Housewives. Sul grande schermo ha invece preso parte ai cast di film come Indipendence Day, L’uomo bicentenario e Prima ti sposo, poi ti rovino.

Il marito Kirk Acevedo è invece un attore di origini portoricane, che nel 1999 ha vinto un ALMA Award (American Latino Media Arts Awards) per l’interpretazione in La sottile linea rossa, ma è noto per i ruoli di Miguel Alvarez nelle serie tv Oz, di Hector Salazar nella serie poliziesca Law & Order e di Charlie Francis in Fringe.

Kiersten Warren ha sposato Acevedo nel 2006 in secondo matrimonio, ed insieme hanno fondato la compagnia teatrale The Rowschach Group, con Shea Whigham. E’ madre di Misti Traya, attrice, nata dal primo matrimonio con lo sceneggiatore Jonathan Lemkin, da cui ha divorziato nel 2005.